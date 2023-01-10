Пенсійний фонд депутатів Європарламенту інвестував у виробництво касетної зброї - ЗМІ

Деталі

Повідомляється, що було придбано десятки тисяч акцій збройової промисловості США, яка виробляла касетні боєприпаси, заборонені міжнародною конвенцією 2008 року. Серед тих, хто виробляв їх у минулому, є компанії Raytheon, Honeywell International і Textron Inc. Добровільний пенсійний фонд Європейського парламенту інвестувала в усі три, пише видання.

Відтак, у 2008 році фонд володів 14 900 акціями Raytheon ринковою вартістю 547 000 доларів США та 27 000 акціями Honeywell International ринковою вартістю 637 000 доларів США. У 2007 році він мав 7600 акціями Textron Inc ринковою вартістю 370 000 доларів США. Згідно з заявою Raytheon і Honeywell International, вони більше не виробляють касетні боєприпаси.

Крім цього, пенсійний фонд володів близько 11 800 акціями, які належали корпорації Northrop Grumman, ринкова вартість яких у 2008 році становила 382 000 доларів, і ще 79 000 акцій BAE Systems, британської багатонаціональної збройової, охоронної та аерокосмічної компанії, ринковою вартістю 311 000 фунтів стерлінгів. Зазначається, що наразі незрозуміло, чи пенсійний фонд досі володіє вищезгаданими акціями, оскільки історична інформація про інвестиції була розкрита лише до 2010 року.

Інші інвестиції, здійснені від імені добровільного пенсійного фонду, включають велике виробництво тютюну, гірничодобувну промисловість, викопне паливо та основну фармацевтичну продукцію.

Цитата

"Окрім етичних питань щодо використання грошей європейських платників податків для інвестування у збройову промисловість для фінансування пенсійного фонду Європарламенту, Європейському парламенту, ймовірно, доведеться вижати близько 400 мільйонів євро з громадськості для своєї допомоги. Згідно з прогнозами, фонд збанкрутує між 2024 роком, роком виборів до Європарламенту, і 2026 роком", - пише видання.

Європарламент і його колишній інвестиційний радник, Credit Agricole Luxembourg Private Bank, відмовилися розголошувати інвестиції. Депутати стверджують, що розкриття цієї інформації підриває захист комерційних інтересів, відкидаючи аргументи суспільних інтересів.

Доповнення

Пенсійний фонд членів Європейського парламенту є некомерційною організацією, яка зареєстрована в будівлі Парламенту в Люксембурзі, і спочатку нею керували діючі, а згодом колишні депутати Європарламенту. Депутатам потрібно було платити у фонд лише два роки, щоб отримати пенсію. З кожної сплаченої в нього 1000 євро парламент ЄС вносив 2000 євро.

Наразі цим фондом, зокрема, користуються верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, колишній єврокомісар з питань з питань клімату Мігель Аріас Канете.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні 2022 року заявив, що недавній корупційний скандал за участю кількох членів Європарламенту поставив під сумнів довіру до цієї установи, а тому, на його думку, слід ліквідувати цей орган в його нинішньому вигляді.