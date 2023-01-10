Пенсионный фонд депутатов Европарламента инвестировал в производство кассетного оружия - СМИ

Детали

Сообщается, что были приобретены десятки тысяч акций оружейной промышленности США, которая производила кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией 2008 года. Среди тех, кто производил их в прошлом, есть компании Raytheon, Honeywell International и Textron Inc. Добровольный пенсионный фонд Европейского парламента инвестировал во все три, пишет издание.

Следовательно, в 2008 году фонд владел 14 900 акциями Raytheon рыночной стоимостью 547 000 долларов США и 27 000 акциями Honeywell International рыночной стоимостью 637 000 долларов США. В 2007 году он владел 7600 акциями Textron Inc. рыночной стоимостью 370 000 долларов США. Согласно заявлению Raytheon и Honeywell International, они больше не производят кассетные боеприпасы.

Кроме этого, пенсионный фонд владел около 11 800 акциями, принадлежащими корпорации Northrop Grumman, рыночная стоимость которых в 2008 году составляла 382 000 долларов, и еще 79 000 акций BAE Systems, британской многонациональной оружейной, охранной и аэрокосмической компании, рыночной стоимостью 311 000 фунтов стерлингов. Отмечается, что пока непонятно, владеет ли пенсионный фонд до сих пор вышеупомянутыми акциями, поскольку историческая информация об инвестициях была раскрыта только до 2010 года.

Другие инвестиции, осуществленные от имени добровольного пенсионного фонда, включают крупное производство табака, горнодобывающую промышленность, ископаемое топливо и основные фармацевтические продукты.

Цитата

"Помимо этических вопросов относительно использования денег европейских налогоплательщиков для инвестирования в оружейную промышленность для финансирования пенсионного фонда Европарламента, Европейскому парламенту, вероятно, придется выжать около 400 миллионов евро из общественности для своей помощи. Согласно прогнозам, фонд обанкротится между 2024 годом, годом выборов в Европарламент, и 2026 годом", - пишет издание.

Европарламент и его бывший инвестиционный советник, Credit Agricole Luxembourg Private Bank, отказались разглашать инвестиции. Депутаты утверждают, что раскрытие этой информации подрывает защиту коммерческих интересов, отвергая аргументы общественных интересов.

Дополнение

Пенсионный фонд членов Европейского парламента является некоммерческой организацией, зарегистрированной в здании Парламента в Люксембурге, и первоначально ею руководили действующие, а впоследствии бывшие депутаты Европарламента. Депутатам нужно было платить в фонд всего два года, чтобы получить пенсию. С каждой уплаченной в него 1000 евро парламент ЕС вносил 2000 евро.

Сейчас этим фондом, в частности, пользуются верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, бывший еврокомиссар по вопросам по климату Мигель Ариас Канете.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре 2022 года заявил, что недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов Европарламента поставил под сомнение