Прем'єр-міністр Угорщини захотів розпустити Європарламент

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Зазначається, що заяви послідували після того, як Євросоюз заморозив фінансування Угорщини на суму понад 12 млрд євро через побоювання, що уряд Орбана застосовує жорсткі заходи щодо незалежності судової системи, нагляду за офіційною корупцією та утиску прав меншин.

Напруженість у відносинах між Будапештом і Брюсселем посилюється лобіюванням угорським урядом пом'якшення санкцій проти рф, введених за її війну проти України.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв наступного року зберегти свій підхід щодо війни в Україні й "триматися осторонь".