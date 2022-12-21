Орбан пообіцяв зберегти свій підхід щодо війни рф проти України в 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв наступного року зберегти свій підхід щодо війни в Україні й "триматися осторонь". Про це він заявив на підсумковій пресконференції, пише УНН з посиланням на Telex.
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"Європа вже прямує до війни. Той, хто постачає зброю - по щиколотку у війні, той, хто навчає солдатів - по пояс, той, хто навчає всю воюючу країну, залучений по вуха у неї", - сказав Орбан.
Прем'єр Угорщини назвав "одним з найбільших досягнень" року те, що Будапешту вдалося "триматися осторонь" війни в Україні. За його словами, у цій війні є лише ті, хто програв. З його слів, Європа "страждає від санкцій та стикається з економічною рецесією".
Орбан повідомив, що Угорщина й наступного року "залишиться на лінії зіткнення", але продовжить надавати гуманітарну допомогу біженцям з України.
Нагадаємо
Видання Politico 12 грудня повідомило, що Угорщина добилася від країн ЄС зниження суми, яка потрапляє під заморожування фінансування Будапешта, в обмін на зняття вето з ключових питань, включаючи пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.