Орбан пообещал сохранить свой подход относительно войны рф против Украины в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал в следующем году сохранить свой подход к войне в Украине и "держаться в стороне". Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на Telex.
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"Европа уже идет к войне. Тот, кто снабжает оружие - по щиколотку в войне, обучающий солдат - по пояс, обучающий всю воюющую страну, вовлеченный по уши у нее", - сказал Орбан.
Премьер Венгрии назвал "одним из самых больших достижений" года то, что Будапешту удалось "держаться в стороне" войны в Украине. По его словам, в этой войне есть только проигравшие. По его словам, Европа "страдает из-за санкций и сталкивается с экономической рецессией".
Орбан сообщил, что Венгрия и в следующем году "останется на линии столкновения", но продолжит оказывать гуманитарную помощь беженцам из Украины.
Напомним
Издание Politico 12 декабря сообщило, что Венгрия добилась от стран ЕС снижения суммы, попадающей под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.