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Премьер-министр Венгрии захотел распустить Европарламент

Киев • УНН

 • 866617 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов Европарламента поставил под вопрос доверие к этому учреждению, а потому, по его мнению, следует ликвидировать этот орган в его нынешнем виде. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Отмечается, что заявления последовали после того, как Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 12 млрд евро из-за опасений, что правительство Орбана применяет жесткие меры по независимости судебной системы, надзору за официальной коррупцией и ущемлению прав меньшинств.

Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усиливается лоббированием венгерским правительством смягчения санкций против рф, введенных за ее войну против Украины.

Напомним 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал в следующем году сохранить свой подход в отношении войны в Украине и "держаться в стороне".

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