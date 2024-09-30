Пенсійний фонд здійснив усі виплати за вересень
Київ • УНН
ПФУ завершив фінансування пенсій, субсидій та пільг за вересень. На пенсії виділено 62,9 млрд грн, на субсидії та пільги – 1,4 млрд грн. Також профінансовано страхові виплати на 2744 млн грн.
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсійних виплат, житлових субсидій та пільг за вересень. На пенсії спрямовано 62,9 млрд грн, а на субсидії та пільги – 1,4 млрд грн.
Пише УНН з посиланням на ПФУ.
Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг за вересень завершено:
- На пенсійні виплати було виділено 62,9 млрд грн.
- На житлові субсидії та пільги – 1,4 млрд грн.
- Станом на 27 вересня профінансовано страхові виплати на суму 2744 млн грн, з яких 1569,7 млн грн спрямовано на оплату лікарняних.
У вересні Пенсійний фонд України надав 932 тис. послуг громадянам, які зверталися до органів Фонду.
Нагадаємо
У Донецькій області через погіршення безпекової ситуації сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє свою роботу. Жителі можуть отримати послуги в інших центрах області.