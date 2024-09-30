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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пенсионный фонд осуществил все выплаты за сентябрь

Пенсионный фонд осуществил все выплаты за сентябрь

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 10:00  •  7069 просмотра

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ПФУ завершил финансирование пенсий, субсидий и льгот за сентябрь. На пенсии выделено 62,9 млрд грн, на субсидии и льготы - 1,4 млрд грн. Также профинансированы страховые выплаты на 2744 млн грн.

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат, жилищных субсидий и льгот за сентябрь. На пенсии направлено 62,9 млрд грн, а на субсидии и льготы - 1,4 млрд грн.

Пишет УНН с ссылкой на ПФУ.

Финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот за сентябрь завершено: 

  • На пенсионные выплаты было выделено 62,9 млрд грн.
  •  На жилищные субсидии и льготы - 1,4 млрд грн.
  • По состоянию на 27 сентября профинансированы страховые выплаты на сумму 2744 млн грн, из которых 1569,7 млн грн направлено на оплату больничных.

В сентябре Пенсионный фонд Украины предоставил 932 тыс. услуг гражданам, которые обращались в органы Фонда.

Напомним 

В Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает свою работу. Жители могут получить услуги в других центрах области. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика