Пенсионный фонд осуществил все выплаты за сентябрь

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат, жилищных субсидий и льгот за сентябрь. На пенсии направлено 62,9 млрд грн, а на субсидии и льготы - 1,4 млрд грн.

Пишет УНН с ссылкой на ПФУ.

Финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот за сентябрь завершено:

На пенсионные выплаты было выделено 62,9 млрд грн.

На жилищные субсидии и льготы - 1,4 млрд грн.

По состоянию на 27 сентября профинансированы страховые выплаты на сумму 2744 млн грн, из которых 1569,7 млн грн направлено на оплату больничных.



В сентябре Пенсионный фонд Украины предоставил 932 тыс. услуг гражданам, которые обращались в органы Фонда.

Напомним

В Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает свою работу. Жители могут получить услуги в других центрах области.