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Пенсійний фонд призупиняє роботу в Костянтинівці через безпекову ситуацію

Пенсійний фонд призупиняє роботу в Костянтинівці через безпекову ситуацію

Київ • УНН

 • 16335 перегляди

Сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування через евакуацію працівників. Жителі можуть отримати послуги в інших центрах області або дистанційно через вебпортал, мобільний застосунок та гарячі лінії.

У Донецькій області через погіршення безпекової ситуації сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє свою роботу. Жителі можуть отримати послуги в інших центрах області. Про це у четвер повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів

- написав Філашкін у Telegram. 

За його словами, жителі Костянтинівки можуть отримати послуги у будь-якому з сервісних центрів, які продовжують роботу в області:

– Краматорськ, вул. Південна, 21;

– Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40;

– Слов’янськ, пл. Соборна, 3;

– Лиман, вул. Незалежності, 46;

– Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3;

– Олександрівка, вул. Самарська, 5.

Отримати послуги можна також дистанційно:

– через вебпортал або мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

– через гарячу лінію: 0800400870, 0800406360, 0800406370;

– через гарячу лінію для військовослужбовців та деяких інших категорій громадян: 0800404670.

росіяни вбили 6 жителів Донеччини за добу, 13 поранено12.09.24, 08:55 • 16964 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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