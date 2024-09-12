Пенсійний фонд призупиняє роботу в Костянтинівці через безпекову ситуацію
Київ • УНН
Сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування через евакуацію працівників. Жителі можуть отримати послуги в інших центрах області або дистанційно через вебпортал, мобільний застосунок та гарячі лінії.
У Донецькій області через погіршення безпекової ситуації сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє свою роботу. Жителі можуть отримати послуги в інших центрах області. Про це у четвер повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів
За його словами, жителі Костянтинівки можуть отримати послуги у будь-якому з сервісних центрів, які продовжують роботу в області:
– Краматорськ, вул. Південна, 21;
– Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40;
– Слов’янськ, пл. Соборна, 3;
– Лиман, вул. Незалежності, 46;
– Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3;
– Олександрівка, вул. Самарська, 5.
Отримати послуги можна також дистанційно:
– через вебпортал або мобільний застосунок "Пенсійний фонд";
– через гарячу лінію: 0800400870, 0800406360, 0800406370;
– через гарячу лінію для військовослужбовців та деяких інших категорій громадян: 0800404670.
росіяни вбили 6 жителів Донеччини за добу, 13 поранено12.09.24, 08:55 • 16964 перегляди