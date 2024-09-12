Пенсионный фонд приостанавливает работу в Константиновке из-за ситуации с безопасностью
Киев • УНН
Сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает обслуживание из-за эвакуации работников. Жители могут получить услуги в других центрах области или дистанционно через веб-портал, мобильное приложение и горячие линии.
В Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает свою работу. Жители могут получить услуги в других центрах области. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает обслуживание клиентов
По его словам, жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров, которые продолжают работу в области:
- Краматорск, ул. Южная, 21;
- Дружковка, ул. Ярослава Мудрого, 40;
- Славянск, пл. Соборная, 3;
- Лиман, ул. Независимости, 46;
- Доброполье, пр. Шевченко, 2 и м-н Молодежный, 3;
- Александровка, ул. Самарская, 5.
Получить услуги можно также дистанционно:
- через веб-портал или мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- через горячую линию: 0800400870, 0800406360, 0800406370;
- через горячую линию для военнослужащих и некоторых других категорий граждан: 0800404670.
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