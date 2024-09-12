Пенсионный фонд приостанавливает работу в Константиновке из-за ситуации с безопасностью

В Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает свою работу. Жители могут получить услуги в других центрах области. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает обслуживание клиентов - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров, которые продолжают работу в области:

- Краматорск, ул. Южная, 21;

- Дружковка, ул. Ярослава Мудрого, 40;

- Славянск, пл. Соборная, 3;

- Лиман, ул. Независимости, 46;

- Доброполье, пр. Шевченко, 2 и м-н Молодежный, 3;

- Александровка, ул. Самарская, 5.

Получить услуги можно также дистанционно:

- через веб-портал или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

- через горячую линию: 0800400870, 0800406360, 0800406370;

- через горячую линию для военнослужащих и некоторых других категорий граждан: 0800404670.

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