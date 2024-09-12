россияне убили 6 жителей Донецкой области за сутки, 13 ранены
Киев • УНН
За 11 сентября российские войска убили 6 мирных жителей Донецкой области и ранили 13. С начала полномасштабного вторжения погибло 2750 гражданских, ранено 6019.
Российские войска за сутки убили 6 мирных жителей Донецкой области и ранили 13, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
За 11 сентября россияне убили 6 жителей Донецкой области: 3 в Константиновке, 2 в Константинополе и 1 в Звездном. Еще 13 человек в области за сутки получили ранения
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 2750 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 6019. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.