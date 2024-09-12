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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне убили 6 жителей Донецкой области за сутки, 13 ранены

россияне убили 6 жителей Донецкой области за сутки, 13 ранены

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 05:55  •  11099 просмотра

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За 11 сентября российские войска убили 6 мирных жителей Донецкой области и ранили 13. С начала полномасштабного вторжения погибло 2750 гражданских, ранено 6019.

Российские войска за сутки убили 6 мирных жителей Донецкой области и ранили 13, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

За 11 сентября россияне убили 6 жителей Донецкой области: 3 в Константиновке, 2 в Константинополе и 1 в Звездном. Еще 13 человек в области за сутки получили ранения

- написал Филашкин.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 2750 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 6019. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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