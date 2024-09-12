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росіяни вбили 6 жителів Донеччини за добу, 13 поранено

Київ • УНН

 • 16964 перегляди

За 11 вересня російські війська вбили 6 мирних жителів Донецької області та поранили 13. З початку повномасштабного вторгнення загинуло 2750 цивільних, поранено 6019.

Російські війська за добу вбили 6 мирних жителів Донецької області та поранили 13, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

За 11 вересня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці, 2 у Костянтинополі та 1 у Зоряному. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, як вказано, росіяни вбили 2750 мирних жителів Донеччини, поранили ще 6019. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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