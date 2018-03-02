Пекін попередив Тайбей про можливі неприємності за подальші зв'язки із США

КИЇВ. 2 березня. УНН. Офіційна влада Китайської Народної Республіки після схвалення США законопроекту про зміцнення зв’язків Вашингтона і Тайбея (столиця Республіки Китай на острові Тайвань) публічно попередили тайванську сторону про “неприємності”, якщо вони і далі будуть покладатися на іноземну підтримку. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство “Сіньхуа”.