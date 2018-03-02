Пекін попередив Тайбей про можливі неприємності за подальші зв'язки із США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Офіційна влада Китайської Народної Республіки після схвалення США законопроекту про зміцнення зв’язків Вашингтона і Тайбея (столиця Республіки Китай на острові Тайвань) публічно попередили тайванську сторону про “неприємності”, якщо вони і далі будуть покладатися на іноземну підтримку. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство “Сіньхуа”.
Раніше сенат США схвалив законопроект, який покликаний зміцнити зв’язки Вашингтона і Тайбея, спростити процедуру реалізації контактів між офіційними особами США та адміністрацією Тайваню. Згідно з прийнятим документом, американські чиновники можуть безперешкодно відвідувати острів і проводити зустрічі з представниками тайванської адміністрації. Документ також передбачає, що представники адміністрації Тайваню можуть робити поїздки у США і зустрічатися з американськими офіційними особами.
“Ми хочемо підкреслити, що США прийняттям низки законів щодо Тайваню серйозно порушили принципи трьох китайсько-американських комюніке. Ми висловлюємо в зв’язку з цим рішучий протест. Ми також хочемо з усією серйозністю попередити тайванську сторону: не потрібно покладатися на іноземну підтримку, в іншому випадку можна накликати на себе неприємності”, — заявив у п’ятницю офіційний представник канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Ань Феншань, слова якого наводить агентство Сіньхуа.
Пекін неодноразово попереджав США, що прийняття вищевказаного документа може ускладнити ситуацію і внести розлад у відносини материкового Китаю і Тайваню. Пекін вважає Тайвань частиною “одного Китаю” і не сприймає міждержавних контактів між адміністрацією Тайваню і діючими чиновниками країн, у яких з Пекіном встановлені дипломатичні відносини.
Слід зазначити, що офіційні відносини між центральним урядом КНР і державою з обмеженим міжнародним визнанням Китайською Республікою (яку Китай вважає своєю провінцією) перервалися в 1949 році після того, як сили Гоміньдану на чолі з Чан Кайші перебралися на Тайвань унаслідок поразки у громадянській війні з компартією Китаю. Ділові і неформальні контакти між Тайванем і материковим Китаєм поновилися в кінці 1980-х років. З початку 1990-х років сторони стали контактувати через неурядові організації.
У першій половині XX ст. КР однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм; проте з другої половині століття донині є демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і ряд інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами.
Нагадаємо, представники американської сторони і глава канцелярії робочої групи Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) з фінансів та економіки, член Політбюро Лю Хе, який прибув з візитом до Вашингтона в четвер обговорять тему торгівлі, бесіда буде проходити по суті.