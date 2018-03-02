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Пекин предупредил Тайбэй о возможных неприятностях за дальнейшие связи с США

Пекин предупредил Тайбэй о возможных неприятностях за дальнейшие связи с США

Киев  •  УНН

 • 10251 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Официальные власти КНР после одобрения США законопроекта об укреплении связей Вашингтона и Тайбэя (столица Республики Китай на острове Тайвань) публично предупредили тайваньскую сторону о “неприятностях”, если она и дальше будет полагаться на иностранную поддержку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство “Синьхуа”.

Ранее сенат США одобрил законопроект, который призван укрепить связи Вашингтона и Тайбэя, упростить процедуру реализации контактов между официальными лицами США и администрацией Тайваня. Согласно принятому документу, американские чиновники могут беспрепятственно посещать остров и проводить встречи с представителями тайваньской администрации. Документ также предусматривает, что представители администрации Тайваня могут совершать поездки в США и встречаться с американскими официальными лицами.

“Мы хотим подчеркнуть, что США принятием ряда законов относительно Тайваня серьезно нарушили принципы трех китайско-американских коммюнике. Мы выражаем в связи с этим решительный протест. Мы также хотим со всей серьезностью предупредить тайваньскую сторону: не нужно полагаться на иностранную поддержку, в противном случае можно навлечь на себя неприятности”, - заявил в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Пекин неоднократно предупреждал США, что принятие вышеуказанного документа может осложнить ситуацию и внести разлад в отношения материкового Китая и Тайваня. Пекин считает Тайвань частью “одного Китая” и не воспринимает межгосударственных контактов между администрацией Тайваня и действующими чиновниками стран, в которых с Пекином установлены дипломатические отношения.

Следует отметить, что официальные отношения между центральным правительством КНР и государством с ограниченным международным признанием Китайской Республикой (которую Китай считает своей провинцией) прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань вследствие поражения в гражданской войне с компартией Китая. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.

В первой половине XX в. КР была однопартийной страной, признанной международным сообществом, имевшая юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века по сей день является демократическим государством, контролирует лишь остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами.

Напомним, представители американской стороны и глава канцелярии рабочей группы Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по финансам и экономике, член Политбюро Лю Хэ, который прибыл с визитом в Вашингтон в четверг обсудят тему торговли, беседа будет проходить по существу.

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