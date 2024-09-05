Павло Баль здобув першу в історії України паралімпійську медаль в гендбайку
Київ • УНН
Український велосипедист Павло Баль виборов бронзову медаль у гендбайку на Паралімпіаді-2024. Це перша в історії нагорода України у цьому виді спорту, загальна кількість медалей країни на Іграх досягла 54.
Український велосипедист Павло Баль виборов бронзову медаль у гендбайку на Паралімпіаді-2024. Ця медаль - перша для України у цьому виді спорту, повідомило міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Український велосипедист Павло Баль став "бронзовим" призером Паралімпійських ігор-2024 у гендбайку. Наш спортсмен фінішував третім у шосейній гонці на дистанції 56,8 км (клас H5)
Зазанчається, що це перша в історії медаль для України у цьому виді спорту.
Загалом на Паралімпійських іграх-2024 Україна виборола вже 54 медалі.
Українка Помазан виборола золото Паралімпіади-2024 у штовханні ядра05.09.24, 11:59 • 109118 переглядiв