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Павло Баль здобув першу в історії України паралімпійську медаль в гендбайку

Павло Баль здобув першу в історії України паралімпійську медаль в гендбайку

Київ • УНН

 • 105531 перегляди

Український велосипедист Павло Баль виборов бронзову медаль у гендбайку на Паралімпіаді-2024. Це перша в історії нагорода України у цьому виді спорту, загальна кількість медалей країни на Іграх досягла 54.

Український велосипедист Павло Баль виборов бронзову медаль у гендбайку на Паралімпіаді-2024. Ця медаль - перша для України у цьому виді спорту, повідомило міністерство молоді та спорту України, передає УНН

Український велосипедист Павло Баль став "бронзовим" призером Паралімпійських ігор-2024 у гендбайку. Наш спортсмен фінішував третім у шосейній гонці на дистанції 56,8 км (клас H5)

- йдеться у повідомленні міністерства. 

Зазанчається, що це перша в історії медаль для України у цьому виді спорту.

Загалом на Паралімпійських іграх-2024 Україна виборола вже 54 медалі.

Українка Помазан виборола золото Паралімпіади-2024 у штовханні ядра05.09.24, 11:59 • 109118 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СпортОлімпіада

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