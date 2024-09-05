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Українка Помазан виборола золото Паралімпіади-2024 у штовханні ядра

Українка Помазан виборола золото Паралімпіади-2024 у штовханні ядра

Київ • УНН

 • 109118 перегляди

Українська спортсменка Марія Помазан здобула золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпійських іграх-2024 у класі F35. Вона встановила особистий рекорд сезону, штовхнувши ядро на 12.75 метра.

Українська штовхальниця ядра Марія Помазан здобула "золото" Паралімпійських ігор-2024 у змаганнях класу F35, повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.

Деталі

У фіналі вона здобула перемогу з особистим рекордом сезону - штовхнула ядро на 12.75 метра.

Доповнення

Це третє "золото" Помазан у кар'єрі на Паралімпійських іграх, лише на Іграх у Ріо в 2016 році вона закінчила фінал зі срібною нагородою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СпортОлімпіада

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