Українка Помазан виборола золото Паралімпіади-2024 у штовханні ядра
Київ • УНН
Українська спортсменка Марія Помазан здобула золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпійських іграх-2024 у класі F35. Вона встановила особистий рекорд сезону, штовхнувши ядро на 12.75 метра.
Українська штовхальниця ядра Марія Помазан здобула "золото" Паралімпійських ігор-2024 у змаганнях класу F35, повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.
Деталі
У фіналі вона здобула перемогу з особистим рекордом сезону - штовхнула ядро на 12.75 метра.
Доповнення
Це третє "золото" Помазан у кар'єрі на Паралімпійських іграх, лише на Іграх у Ріо в 2016 році вона закінчила фінал зі срібною нагородою.