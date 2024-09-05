Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
Киев • УНН
Украинский велосипедист Павел Баль завоевал бронзовую медаль в гендбайке на Паралимпиаде-2024. Это первая в истории награда Украины в этом виде спорта, общее количество медалей страны на Играх достигло 54.
Украинский велосипедист Павел Баль завоевал бронзовую медаль в гендбайке на Паралимпиаде-2024. Эта медаль - первая для Украины в этом виде спорта, сообщило министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Украинский велосипедист Павел Баль стал «бронзовым» призером Паралимпийских игр-2024 в гендбайке. Наш спортсмен финишировал третьим в шоссейной гонке на дистанции 56,8 км (класс H5)
Отмечается, что это первая в истории медаль для Украины в этом виде спорта.
Всего на Паралимпийских играх-2024 Украина завоевала уже 54 медали.
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