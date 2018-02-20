Пацієнтові з раком надрукували грудну клітину на 3D-принтері

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Ве­ликій Бри­танії од­но­му з пацієнтів ви­даля­ли ра­кову пух­ли­ну і в зв’яз­ку з цим ма­ли силь­но пош­ко­дити груд­ну кліти­ну. Щоб вря­тува­ти й­ого, на­уковці заз­да­легідь над­ру­кува­ли імплан­тат з ти­тано­вого спла­ву. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональне управління здоров'ям Уельсу Abertawe Bro Morgannwg University Health Board.

У 71-річно­го Піте­ра Мег­гза бу­ла знай­де­на ра­кова пух­ли­на розміром з тенісний м’яч. Ра­зом з нею ме­дикам до­вело­ся ви­дали­ти три реб­ра і по­лови­ну груд­ної кістки. Проб­ле­ма бу­ла в то­му, що крім ра­кової пух­ли­ни у пацієнта бу­ли ще й проб­ле­ми з сер­цем, то­му опе­рацію потрібно бу­ло закінчи­ти як­най­швид­ше, інак­ше він міг не вит­ри­мати дов­го­го нар­ко­зу.

Орієнту­ючись на комп’ютер­ну то­мог­рафію Піте­ра Мег­гза, й­ому ви­гото­вили індивіду­аль­ний імплан­тат з ти­тано­вого спла­ву. Док­тор Іра Голдсміт і хірург-кон­суль­тант То­мас Брегг з госпіта­лю Моррісон бри­тансь­ко­го містеч­ка Су­онсі про­вели успішну опе­рацію, для якої про­тез дру­кував­ся на 3D-прин­тері.

За сло­вами хірургів, про­тез з ти­тану по­винен навіть бу­ти міцнішим і стабільнішим, ніж кла­сичні мо­делі. В ре­зуль­таті опе­рація зай­ня­ла вісім го­дин, а імплан­тат “сів” на тіло як­най­кра­ще.

“Ми ду­же за­дово­лені ре­зуль­та­том. Імплан­тат підхо­дить іде­аль­но. При ць­ому будь-які проб­ле­ми, такі як дис­ло­кація, змен­шу­ють­ся або навіть усу­ва­ють­ся, то­му що імплан­тат надій­но закріпле­ний на реб­рах і гру­дині”, — повідомив док­тор Голдсміт.

Як повідомляв УНН, у Сполучених Штатах схвалений перший в історії швидкий аналіз крові для діагностики струсів мозку.

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