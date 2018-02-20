Пацієнтові з раком надрукували грудну клітину на 3D-принтері
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Великій Британії одному з пацієнтів видаляли ракову пухлину і в зв’язку з цим мали сильно пошкодити грудну клітину. Щоб врятувати його, науковці заздалегідь надрукували імплантат з титанового сплаву. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональне управління здоров'ям Уельсу Abertawe Bro Morgannwg University Health Board.
У 71-річного Пітера Меггза була знайдена ракова пухлина розміром з тенісний м’яч. Разом з нею медикам довелося видалити три ребра і половину грудної кістки. Проблема була в тому, що крім ракової пухлини у пацієнта були ще й проблеми з серцем, тому операцію потрібно було закінчити якнайшвидше, інакше він міг не витримати довгого наркозу.
Орієнтуючись на комп’ютерну томографію Пітера Меггза, йому виготовили індивідуальний імплантат з титанового сплаву. Доктор Іра Голдсміт і хірург-консультант Томас Брегг з госпіталю Моррісон британського містечка Суонсі провели успішну операцію, для якої протез друкувався на 3D-принтері.
За словами хірургів, протез з титану повинен навіть бути міцнішим і стабільнішим, ніж класичні моделі. В результаті операція зайняла вісім годин, а імплантат “сів” на тіло якнайкраще.
“Ми дуже задоволені результатом. Імплантат підходить ідеально. При цьому будь-які проблеми, такі як дислокація, зменшуються або навіть усуваються, тому що імплантат надійно закріплений на ребрах і грудині”, — повідомив доктор Голдсміт.
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