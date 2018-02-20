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Пациенту с раком напечатали грудную клетку на 3D-принтере

Пациенту с раком напечатали грудную клетку на 3D-принтере

Киев  •  УНН

 • 10216 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Великобритании одному из пациентов удаляли раковую опухоль и в связи с этим должны были сильно повредить грудную клетку. Чтобы спасти его, ученые заранее напечатали имплантат из титанового сплава. Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональное управление здоровьем Уэльса Abertawe Bro Morgannwg University Health Board.

В 71-летнего Питера Меггза была найдена раковая опухоль размером с теннисный мяч. Вместе с ней медикам пришлось удалить три ребра и половину грудной кости. Проблема была в том, что кроме раковой опухоли у пациента были еще и проблемы с сердцем, поэтому операцию нужно было закончить как можно быстрее, иначе он мог не выдержать долгого наркоза.

Ориентируясь на компьютерную томографию Питера Меггза, ему изготовили индивидуальный имплантат из титанового сплава. Доктор Ира Голдсмит и хирург-консультант Томас Брэгг из госпиталя Моррисон британского городка Суонси провели успешную операцию, для которой протез печатался на 3D-принтере.

По словам хирургов, протез из титана должен даже быть более прочным и стабильным, чем классические модели. В результате операция заняла 8 часов, а имплантат “сел” на тело лучше.

“Мы очень довольны результатом. Имплантат подходит идеально. При этом любые проблемы, такие как дислокация, уменьшаются или даже устраняются, так как имплантат надежно закреплен на ребрах и грудине”, — сообщил доктор Голдсмит.

Как сообщал УНН, в Соединенных Штатах одобрен первый в истории быстрый анализ крови для диагностики сотрясений мозга.

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