Патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на Чернігівщині під час надання допомоги

15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 20140 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 23850 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 35104 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 53142 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 52848 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 51194 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 44726 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 54542 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 68600 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ситуація на півдні залишається незмінною, проте напруженою - Волошин 20 вересня, 10:40
Сили ППО працюють по цілях: у небі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА20 вересня, 12:59
Напис "Слава росії" на табло у поїзді "Київ – Рахів": поліцейські проводять перевірку14:09
Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тваринPhoto15:13
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені18:15
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені18:15
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 35092 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 53134 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 58887 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 68599 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Єрмак
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Нью-Йорк
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 54542 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 58892 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 26811 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 28890 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 31557 перегляди
МіГ-31
Facebook
TikTok
Bild
E-6 Mercury

Патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на Чернігівщині під час надання допомоги

Київ • УНН

 • 6 перегляди

На Чернігівщині патрульні та медики опинилися під повторним обстрілом на місці падіння безпілотника. Внаслідок цього пошкоджено службові автомобілі поліції та швидкої допомоги.

Патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на Чернігівщині під час надання допомоги

У Чернігівській області патрульні та медики опинилися під повторним обстрілом на місці падіння безпілотника. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, напередодні близько 22-ї години на дорожній станції патрульної поліції інспектори почули неподалік вибухи.

Негайно вирушивши на місце, вони побачили карету автомобіль медичної допомоги та медиків, які надавали допомогу постраждалим. Під’їхавши ближче для оцінки ситуації, патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл, унаслідок якого зазнали пошкоджень службові автомобілі поліції та швидкої допомоги

- розповів Білошицький.

Він додав, що патрульні одразу перекрили рух автодорогою, а постраждалих оперативно ушпиталили медики, яким правоохоронці "забезпечили необхідний супровід до лікарні".

Нагадаємо

Вночі 20 вересня Чернігівська область зазнала удару російських дронів. Загинула 62-річна жінка, шестеро людей отримали поранення, серед них водій "швидкої" та двоє медиків.

росіяни атакували підрозділ ДСНС на Чернігівщині: загинув рятувальник, двоє поранені18.09.25, 12:01 • 2668 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Чернігівська область