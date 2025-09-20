Патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на Чернігівщині під час надання допомоги
Київ • УНН
На Чернігівщині патрульні та медики опинилися під повторним обстрілом на місці падіння безпілотника. Внаслідок цього пошкоджено службові автомобілі поліції та швидкої допомоги.
У Чернігівській області патрульні та медики опинилися під повторним обстрілом на місці падіння безпілотника. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує УНН.
За його словами, напередодні близько 22-ї години на дорожній станції патрульної поліції інспектори почули неподалік вибухи.
Негайно вирушивши на місце, вони побачили карету автомобіль медичної допомоги та медиків, які надавали допомогу постраждалим. Під’їхавши ближче для оцінки ситуації, патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл, унаслідок якого зазнали пошкоджень службові автомобілі поліції та швидкої допомоги
Він додав, що патрульні одразу перекрили рух автодорогою, а постраждалих оперативно ушпиталили медики, яким правоохоронці "забезпечили необхідний супровід до лікарні".
Вночі 20 вересня Чернігівська область зазнала удару російських дронів. Загинула 62-річна жінка, шестеро людей отримали поранення, серед них водій "швидкої" та двоє медиків.
