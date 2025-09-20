Патрульные и медики попали под повторный обстрел в Черниговской области во время оказания помощи

В Черниговской области патрульные и медики оказались под повторным обстрелом на месте падения беспилотника. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует УНН.

По его словам, накануне около 22 часов на дорожной станции патрульной полиции инспекторы услышали неподалеку взрывы.

Немедленно отправившись на место, они увидели карету скорой медицинской помощи и медиков, оказывавших помощь пострадавшим. Подъехав ближе для оценки ситуации, патрульные попали под повторный вражеский обстрел, в результате которого получили повреждения служебные автомобили полиции и скорой помощи