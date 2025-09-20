Патрульные и медики попали под повторный обстрел в Черниговской области во время оказания помощи

$41.250.00
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 24402 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 35884 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 53741 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 53072 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 51340 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 44933 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 54815 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 68830 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35068 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Ситуация на юге остается неизменной, однако напряженной - Волошин
20 сентября, 10:40 • 4428 просмотра
Силы ПВО работают по целям: в небе Киевщины зафиксированы вражеские БпЛА
20 сентября, 12:59 • 7620 просмотра
Надпись "Слава россии" на табло в поезде "Киев – Рахов": полицейские проводят проверку
20 сентября, 14:09 • 5586 просмотра
История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животных
15:13 • 6818 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни
18:15 • 5374 просмотра
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни
18:15 • 5378 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 08:41 • 35884 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
20 сентября, 04:00 • 53741 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24 • 59273 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 68829 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00 • 54816 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24 • 59273 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03 • 27008 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57 • 29075 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18 • 31715 просмотра
Патрульные и медики попали под повторный обстрел в Черниговской области во время оказания помощи

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В Черниговской области патрульные и медики оказались под повторным обстрелом на месте падения беспилотника. В результате повреждены служебные автомобили полиции и скорой помощи.

Патрульные и медики попали под повторный обстрел в Черниговской области во время оказания помощи

В Черниговской области патрульные и медики оказались под повторным обстрелом на месте падения беспилотника. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует УНН.

Подробности

По его словам, накануне около 22 часов на дорожной станции патрульной полиции инспекторы услышали неподалеку взрывы.

Немедленно отправившись на место, они увидели карету скорой медицинской помощи и медиков, оказывавших помощь пострадавшим. Подъехав ближе для оценки ситуации, патрульные попали под повторный вражеский обстрел, в результате которого получили повреждения служебные автомобили полиции и скорой помощи

- рассказал Белошицкий.

Он добавил, что патрульные сразу перекрыли движение по автодороге, а пострадавших оперативно госпитализировали медики, которым правоохранители "обеспечили необходимое сопровождение в больницу".

Напомним

Ночью 20 сентября Черниговская область подверглась удару российских дронов. Погибла 62-летняя женщина, шесть человек получили ранения, среди них водитель "скорой" и двое медиков.

россияне атаковали подразделение ГСЧС в Черниговской области: погиб спасатель, двое ранены18.09.25, 12:01 • 2668 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Черниговская область