Патрульные и медики попали под повторный обстрел в Черниговской области во время оказания помощи
Киев • УНН
В Черниговской области патрульные и медики оказались под повторным обстрелом на месте падения беспилотника. В результате повреждены служебные автомобили полиции и скорой помощи.
В Черниговской области патрульные и медики оказались под повторным обстрелом на месте падения беспилотника. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует УНН.
Подробности
По его словам, накануне около 22 часов на дорожной станции патрульной полиции инспекторы услышали неподалеку взрывы.
Немедленно отправившись на место, они увидели карету скорой медицинской помощи и медиков, оказывавших помощь пострадавшим. Подъехав ближе для оценки ситуации, патрульные попали под повторный вражеский обстрел, в результате которого получили повреждения служебные автомобили полиции и скорой помощи
Он добавил, что патрульные сразу перекрыли движение по автодороге, а пострадавших оперативно госпитализировали медики, которым правоохранители "обеспечили необходимое сопровождение в больницу".
Напомним
Ночью 20 сентября Черниговская область подверглась удару российских дронов. Погибла 62-летняя женщина, шесть человек получили ранения, среди них водитель "скорой" и двое медиков.
россияне атаковали подразделение ГСЧС в Черниговской области: погиб спасатель, двое ранены18.09.25, 12:01 • 2668 просмотров