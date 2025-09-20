На Чернігівщині російський удар забрав життя жінки, серед 6 постраждалих медики: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі 20 вересня Чернігівська область зазнала удару російських дронів. Загинула 62-річна жінка, шестеро людей отримали поранення, серед них водій «швидкої» та двоє медиків.
Чернігівська область уночі зазнала удару російських військ дронами, загинула жінка, ще шестеро людей поранено, у тому числі водій "швидкої" та двоє медиків, повідомили у Нацполіції, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"У ніч на 20 вересня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Поблизу одного з сіл у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 6 людей", - повідомили у поліції.
Як зазначається, постраждали водій цивільного автомобіля та двоє його пасажирів, які в цей час рухалися трасою, а також водій екстреної медичної допомоги та два медики, які виїхали на допомогу пораненим. Постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога.
"У Борзнянській громаді Ніжинського району загинула 62-річна місцева жителька, сталося загорання на території домогосподарства", - вказали у поліції.
Доповнення
За даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, за минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Чернігівщини. 42 удари. Внаслідок ворожих атак за добу 1 людина загинула, 8 - поранені.