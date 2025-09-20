$41.250.05
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
04:00 • 21874 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 33760 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 39388 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 34140 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 41545 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 53831 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 31656 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 43905 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 40531 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
На Чернігівщині російський удар забрав життя жінки, серед 6 постраждалих медики: показали наслідки

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Вночі 20 вересня Чернігівська область зазнала удару російських дронів. Загинула 62-річна жінка, шестеро людей отримали поранення, серед них водій «швидкої» та двоє медиків.

На Чернігівщині російський удар забрав життя жінки, серед 6 постраждалих медики: показали наслідки

Чернігівська область уночі зазнала удару російських військ дронами, загинула жінка, ще шестеро людей поранено, у тому числі водій "швидкої" та двоє медиків, повідомили у Нацполіції, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 20 вересня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Поблизу одного з сіл у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 6 людей", - повідомили у поліції.

Як зазначається, постраждали водій цивільного автомобіля та двоє його пасажирів, які в цей час рухалися трасою, а також водій екстреної медичної допомоги та два медики, які виїхали на допомогу пораненим. Постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога.

"У Борзнянській громаді Ніжинського району загинула 62-річна місцева жителька, сталося загорання на території домогосподарства", - вказали у поліції.

Доповнення

За даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, за минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Чернігівщини. 42 удари. Внаслідок ворожих атак за добу 1 людина загинула, 8 - поранені.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Чернігівська область