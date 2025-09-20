В Черниговской области российский удар унес жизнь женщины, среди 6 пострадавших медики: показали последствия

$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:41 • 1062 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
04:00 • 22549 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 34487 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 39848 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 34576 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 42085 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 54308 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 31788 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 44268 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 40576 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto20 сентября, 02:55 • 19460 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 18359 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto04:40 • 11372 просмотра
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину06:16 • 10420 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов08:02 • 8162 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака08:41 • 1058 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 22535 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 40031 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 54295 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 44260 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Олег Кипер
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Эстония
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 42080 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 40037 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 20042 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 22888 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 25514 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Бильд
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер

В Черниговской области российский удар унес жизнь женщины, среди 6 пострадавших медики: показали последствия

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Ночью 20 сентября Черниговская область подверглась удару российских дронов. Погибла 62-летняя женщина, шесть человек получили ранения, среди них водитель «скорой» и двое медиков.

В Черниговской области российский удар унес жизнь женщины, среди 6 пострадавших медики: показали последствия

Черниговская область ночью подверглась удару российских войск дронами, погибла женщина, еще шесть человек ранены, в том числе водитель "скорой" и двое медиков, сообщили в Нацполиции, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 20 сентября россияне атаковали беспилотниками Черниговщину. Вблизи одного из сел в Черниговском районе в результате вражеской атаки пострадали 6 человек", - сообщили в полиции.

Как отмечается, пострадали водитель гражданского автомобиля и двое его пассажиров, которые в это время двигались по трассе, а также водитель экстренной медицинской помощи и два медика, которые выехали на помощь раненым. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

"В Борзнянской громаде Нежинского района погибла 62-летняя местная жительница, произошло возгорание на территории домохозяйства", - указали в полиции.

Дополнение

По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, за минувшие сутки враг обстрелял 20 населенных пунктов Черниговщины. 42 удара. В результате вражеских атак за сутки 1 человек погиб, 8 - ранены.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Черниговская область