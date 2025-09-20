В Черниговской области российский удар унес жизнь женщины, среди 6 пострадавших медики: показали последствия
Киев • УНН
Ночью 20 сентября Черниговская область подверглась удару российских дронов. Погибла 62-летняя женщина, шесть человек получили ранения, среди них водитель «скорой» и двое медиков.
Черниговская область ночью подверглась удару российских войск дронами, погибла женщина, еще шесть человек ранены, в том числе водитель "скорой" и двое медиков, сообщили в Нацполиции, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 20 сентября россияне атаковали беспилотниками Черниговщину. Вблизи одного из сел в Черниговском районе в результате вражеской атаки пострадали 6 человек", - сообщили в полиции.
Как отмечается, пострадали водитель гражданского автомобиля и двое его пассажиров, которые в это время двигались по трассе, а также водитель экстренной медицинской помощи и два медика, которые выехали на помощь раненым. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
"В Борзнянской громаде Нежинского района погибла 62-летняя местная жительница, произошло возгорание на территории домохозяйства", - указали в полиции.
Дополнение
По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, за минувшие сутки враг обстрелял 20 населенных пунктов Черниговщины. 42 удара. В результате вражеских атак за сутки 1 человек погиб, 8 - ранены.