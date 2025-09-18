россияне атаковали подразделение ГСЧС в Черниговской области: погиб спасатель, двое ранены

В Черниговской области российские войска ночью атаковали одно из подразделений ГСЧС в городе Нежин, погиб спасатель, еще двое пострадали, сообщили в ГСЧС Украины и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram в четверг, пишет УНН.

17 сентября – в день, когда мы чествуем тех, кто ежедневно спасает жизни людей, россияне цинично атаковали одно из подразделений ГСЧС в городе Нежин Черниговской области. К сожалению, погиб спасатель, еще двое получили ранения и находятся в больнице - сообщили в ГСЧС.

Как сообщил глава ОВА, во время вражеской атаки на Нежин "шахедами" и "геранями" погиб 45-летний чрезвычайник. "36-летний спасатель получил ранения. Сейчас он находится под наблюдением врачей в столичном госпитале. Еще один спасатель - в травматологическом отделении. Пострадавшему - 31 год", - уточнил Чаус.

По данным ГСЧС, враг нанес несколько ударов БпЛА по территории подразделения, в результате чего вспыхнул пожар в зданиях. "Спасатели выехали на ликвидацию. Но именно в этот момент оккупанты повторно направили дрон непосредственно по пожарному автомобилю. В результате коварной атаки погиб водитель - 45-летний мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Гула", - указали в ГСЧС.

"Выполняя свой долг, Александр до последнего спасал других даже в смертельной опасности. Его гибель - тяжелая и невыразимо болезненная потеря для всей семьи ГСЧС. Это циничное преступление еще раз демонстрирует истинное лицо агрессора - бить по тем, кто спасает жизнь! Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Склоняем головы в память о нашем коллеге! Вся семья ГСЧС в скорби..." - подчеркнули в ГСЧС.

Также, по данным главы ОВА, из ствольной артиллерии враг ударил по фермерскому хозяйству в Новгород-Северском районе. Повреждены зернохранилище и складское помещение.

В Корюковском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар лесного массива - возгорание ликвидировали.

Всего за минувшие сутки агрессор 22 раза обстрелял Черниговщину. 48 приходов в 14 населенных пунктах области.