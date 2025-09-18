росіяни атакували підрозділ ДСНС на Чернігівщині: загинув рятувальник, двоє поранені

У Чернігівській області російські війська вночі атакували один із підрозділів ДСНС у місті Ніжин, загинув рятувальник, ще двоє постраждали, повідомили у ДСНС України та голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram у четвер, пише УНН.

17 вересня - в день, коли ми вшановуємо тих, хто щодня рятує життя людей, росіяни цинічно атакували один із підрозділів ДСНС у місті Ніжин на Чернігівщині. На жаль, загинув рятувальник, ще двоє отримали поранення та перебувають у лікарні - повідомили у ДСНС.

Як повідомив голова ОВА, під час ворожої атаки на Ніжин "шахедами" і "геранями" загинув 45-річний надзвичайник. "36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі. Ще один рятівник - у травматологічному відділенні. Постраждалому - 31 рік", - уточнив Чаус.

За даними ДСНС, ворог завдав кілька ударів БпЛА по території підрозділу, унаслідок чого спалахнула пожежа в будівлях. "Рятувальники виїхали на ліквідацію. Та саме в цей момент окупанти повторно скерували дрон безпосередньо по пожежному автомобілю. Унаслідок підступної атаки загинув водій - 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула", - вказали у ДСНС.

"Виконуючи свій обов’язок, Олександр до останнього рятував інших навіть у смертельній небезпеці. Його загибель - тяжка і невимовно болюча втрата для всієї родини ДСНС. Цей цинічний злочин ще раз демонструє справжнє обличчя агресора - бити по тих, хто рятує життя! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Схиляємо голови в пам'ять про нашого колегу! Вся родина ДСНС в скорботі..." - наголосили у ДСНС.

Також, за даними голови ОВА, зі ствольної артилерії ворог вдарив по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Пошкоджене зерносховище і складське приміщення.

У Корюківському районі через атаку БпЛА сталася пожежа лісового масиву - займання ліквідували.

Усього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину. 48 приходів у 14 населених пунктах області.