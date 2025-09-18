росіяни атакували підрозділ ДСНС на Чернігівщині: загинув рятувальник, двоє поранені

$41.190.02
48.770.12
ukenru
08:50 • 1682 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 9702 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 9866 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 33469 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 39459 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 31588 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 30585 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34040 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 40306 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36306 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
5.9м/с
62%
751мм
Популярнi новини
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 15838 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05 • 15137 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08 • 16593 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 11054 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 6058 перегляди
Публікації
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 2414 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 9592 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 33420 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 36435 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 67310 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Франсуа Байру
Себастьян Лекорню
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Велика Британія
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 7464 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 18502 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 19154 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 18002 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 47409 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
WhatsApp
YouTube
Facebook

росіяни атакували підрозділ ДСНС на Чернігівщині: загинув рятувальник, двоє поранені

Київ • УНН

 • 510 перегляди

У Ніжині на Чернігівщині російські війська атакували підрозділ ДСНС, внаслідок чого загинув 45-річний рятувальник, ще двоє отримали поранення. Ворог завдав кілька ударів БпЛА по території підрозділу, а потім повторно скерував дрон по пожежному автомобілю.

росіяни атакували підрозділ ДСНС на Чернігівщині: загинув рятувальник, двоє поранені

У Чернігівській області російські війська вночі атакували один із підрозділів ДСНС у місті Ніжин, загинув рятувальник, ще двоє постраждали, повідомили у ДСНС України та голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram у четвер, пише УНН.

17 вересня - в день, коли ми вшановуємо тих, хто щодня рятує життя людей, росіяни цинічно атакували один із підрозділів ДСНС у місті Ніжин на Чернігівщині. На жаль, загинув рятувальник, ще двоє отримали поранення та перебувають у лікарні

- повідомили у ДСНС.

Як повідомив голова ОВА, під час ворожої атаки на Ніжин "шахедами" і "геранями" загинув 45-річний надзвичайник. "36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі. Ще один рятівник - у травматологічному відділенні. Постраждалому - 31 рік", - уточнив Чаус.

За даними ДСНС, ворог завдав кілька ударів БпЛА по території підрозділу, унаслідок чого спалахнула пожежа в будівлях. "Рятувальники виїхали на ліквідацію. Та саме в цей момент окупанти повторно скерували дрон безпосередньо по пожежному автомобілю. Унаслідок підступної атаки загинув водій - 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула", - вказали у ДСНС.

"Виконуючи свій обов’язок, Олександр до останнього рятував інших навіть у смертельній небезпеці. Його загибель - тяжка і невимовно болюча втрата для всієї родини ДСНС. Цей цинічний злочин ще раз демонструє справжнє обличчя агресора - бити по тих, хто рятує життя! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Схиляємо голови в пам'ять про нашого колегу! Вся родина ДСНС в скорботі..." - наголосили у ДСНС.

Також, за даними голови ОВА, зі ствольної артилерії ворог вдарив по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Пошкоджене зерносховище і складське приміщення.

У Корюківському районі через атаку БпЛА сталася пожежа лісового масиву - займання ліквідували.

Усього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину. 48 приходів у 14 населених пунктах області.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігівська область
Шахед-136
Україна