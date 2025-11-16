Патрульні Хмельницького показали кадри пошуків левиць, що втекли з реабілітаційного центру
Київ • УНН
Патрульна поліція Хмельницької області оприлюднила відео пошуків двох левиць, які втекли з вольєрів місцевого приватного реабілітаційного центру. Одну левицю повернули до вольєра, іншу знайшли за межами території та повернули до місця утримання.
Деталі
Правоохоронці також розповіли подробиці "операції". За їхніми словами, одну з левиць персоналу закладу вдалося повернути до вольєра, інша вибігла за межі території.
Після отримання орієнтування патрульні спільно з колегами з інших підрозділів негайно розпочали пошуки на навколишній території. Поліцейські працювали злагоджено, перекриваючи можливі напрямки руху тварини. Невдовзі один з екіпажів виявив левицю неподалік місця втечі
Вказується, що патрульні забезпечили контроль ситуації та разом із персоналом зоокуточка повернули тварину до місця утримання.
Нагадаємо
Напередодні у Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації втекли дві левиці, що призвело до загибелі кількох тварин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Левиць згодом виловили.
