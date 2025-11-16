Патрульні Хмельницького показали кадри пошуків левиць, що втекли з реабілітаційного центру

Патрульна поліція Хмельницької області показала кадри пошуків двох левиць, які втекли з вольєрів місцевого приватного центру реабілітації. Про це повідомляє УНН.

Правоохоронці також розповіли подробиці "операції". За їхніми словами, одну з левиць персоналу закладу вдалося повернути до вольєра, інша вибігла за межі території.

Після отримання орієнтування патрульні спільно з колегами з інших підрозділів негайно розпочали пошуки на навколишній території. Поліцейські працювали злагоджено, перекриваючи можливі напрямки руху тварини. Невдовзі один з екіпажів виявив левицю неподалік місця втечі