Патрульные Хмельницкого показали кадры поисков львиц, сбежавших из реабилитационного центра
Киев • УНН
Патрульная полиция Хмельницкой области обнародовала видео поисков двух львиц, сбежавших из вольеров местного частного реабилитационного центра. Одну львицу вернули в вольер, другую нашли за пределами территории и вернули к месту содержания.
Подробности
Правоохранители также рассказали подробности "операции". По их словам, одну из львиц персоналу заведения удалось вернуть в вольер, другая выбежала за пределы территории.
После получения ориентировки патрульные совместно с коллегами из других подразделений немедленно начали поиски на прилегающей территории. Полицейские работали слаженно, перекрывая возможные направления движения животного. Вскоре один из экипажей обнаружил львицу неподалеку от места побега
Указывается, что патрульные обеспечили контроль ситуации и вместе с персоналом зооуголка вернули животное к месту содержания.
Напомним
Накануне в Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Львиц впоследствии выловили.
