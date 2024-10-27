В Ривненском зоопарке раскрыли детали о найденной мертвой львице

Ровенский зоопарк подтвердил, что львица, найденная на заводе по утилизации отходов, умерла на прошлой неделе. Зоопарк имеет договор с Костопольским санитарным заводом на утилизацию животных, заявила заместитель директора Ирина Олиферук в комментарии «Суспільному», передает УНН.

По словам заместителя директора, умерла львица, которой было 20 лет.

«Дольше львы не живут. По человеческим меркам, ей было 95 лет. Она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас трудно смотреть на эти все публикации в соцсетях. Наш водитель отвез львицу на завод, есть все документы, акт вскрытия. Сейчас завод не работает на полную мощность, поэтому ее приняли и хранили на полигоне. Это закрытая территория, и поэтому странно, что кто-то сделал такое фото», - заявила Олиферук.

По ее словам, другой возможности утилизировать мертвых животных в зоопарке нет. Она указала, что их массовое захоронение может создать угрозу для экологии.

Заместитель директора добавила, что вместе со львом на завод отвезли других мертвых животных. Среди них могли быть лебедь или аист, но обезьяны в последнее время в зоопарке точно не умирали.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области на территории Костопольского завода обнаружили тело мертвого льва. Предварительно следователи установили, что животное умерло в результате онкологического заболевания.