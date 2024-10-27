В Ривненском зоопарке раскрыли детали о найденной мертвой львице

ukenru
Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 122843 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 169770 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 170060 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 137805 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 212398 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 150212 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 148451 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 217775 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 153255 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153014 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай готовит ответ на продажу США оружия Тайваню на 2 млрд долларов

Китай готовит ответ на продажу США оружия Тайваню на 2 млрд долларов

02:26 • 21859 просмотра
Google работает над Project Jarvis: AI упрощает исследования в сети

Google работает над Project Jarvis: AI упрощает исследования в сети

02:49 • 30208 просмотра
Оккупанты вывозят украинских школьников с Херсонщины в тулу под видом "обучения" - Сопротивление

Оккупанты вывозят украинских школьников с Херсонщины в тулу под видом "обучения" - Сопротивление

03:17 • 102652 просмотра
Оккупанты захватили Левадное и продвинулись в 7 населенных пунктах на фронте - DeepState

Оккупанты захватили Левадное и продвинулись в 7 населенных пунктах на фронте - DeepState

03:40 • 39739 просмотра
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

06:02 • 101785 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 169774 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 170064 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 212401 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 217776 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 196079 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

06:02 • 101785 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 115841 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 151721 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 123579 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 130279 просмотра
Актуальное
В Ривненском зоопарке раскрыли детали о найденной мертвой львице

В Ривненском зоопарке раскрыли детали о найденной мертвой львице

Киев  •  УНН

11:30 • 3344 просмотра

Read in English

20-летняя львица из Ривненского зоопарка умерла естественной смертью на прошлой неделе. Тело животного было законно передано на утилизацию в Костопольский санитарный завод.

Ровенский зоопарк подтвердил, что львица, найденная на заводе по утилизации отходов, умерла на прошлой неделе. Зоопарк имеет договор с Костопольским санитарным заводом на утилизацию животных, заявила  заместитель директора Ирина Олиферук в комментарии «Суспільному», передает УНН

По словам заместителя директора, умерла львица, которой было 20 лет.

«Дольше львы не живут. По человеческим меркам, ей было 95 лет. Она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас трудно смотреть на эти все публикации в соцсетях. Наш водитель отвез львицу на завод, есть все документы, акт вскрытия. Сейчас завод не работает на полную мощность, поэтому ее приняли и хранили на полигоне. Это закрытая территория, и поэтому странно, что кто-то сделал такое фото», - заявила Олиферук.

По ее словам, другой возможности утилизировать мертвых животных в зоопарке нет. Она указала, что  их массовое захоронение может создать угрозу для экологии.

Заместитель директора добавила, что вместе со львом на завод отвезли других мертвых животных. Среди них могли быть лебедь или аист, но обезьяны в последнее время в зоопарке точно не умирали.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области на территории Костопольского завода обнаружили тело мертвого льва. Предварительно следователи установили, что животное умерло в результате онкологического заболевания.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
rovnoРовно