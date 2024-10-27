У Рівненському зоопарку розкрили деталі про знайдену мертву левицю
Київ • УНН
20-річна левиця з Рівненського зоопарку померла природною смертю минулого тижня. Тіло тварини було законно передано на утилізацію до Костопільського санітарного заводу.
Рівненський зоопарк підтвердив, що левиця, знайдена на заводі з утилізації відходів, померла минулого тижня. Зоопарк має договір з Костопільським санітарним заводом на утилізацію тварин, заявила заступниця директора Ірина Оліферук у коментарі "Суспільному", передає УНН.
За словами заступниці директора, померла левиця, якій було 20 років.
"Довше леви не живуть. За людськими мірками, їй було 95 років. Вона тихо помирала в нас на очах, і зараз важко дивитися на ці всі публікації у соцмережах. Наш водій відвіз левицю на завод, є всі документи, акт розтину. Зараз завод не працює на повну потужність, тож її прийняли і зберігали на полігоні. Це закрита територія, і тому дивно, що хтось зробив таке фото", — заявила Оліферук.
За її словами, іншої можливості утилізувати мертвих тварин в зоопарку немає. Вона вказала, що їх масове захоронення може створити загрозу для екології.
Заступниця директора додала, що разом із левом на завод відвезли інших мертвих тварин. Серед них могли бути лебідь чи лелека, але мавпи останній часом у зоопарку точно не помирали.
Раніше повідомлялось, що у Рівненській області на території Костопільського заводу виявили тіло мертвого лева. Попередньо слідчі встановили, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.