Мертвого лева знайшли на смітнику Рівненщини: поліція відреагувала
Київ • УНН
На території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли тіло мертвого лева. За попередніми даними слідчих, тварина померла через онкологічне захворювання, поліція проводить перевірку.
У Рівненській області на території Костопільського заводу виявили тіло мертвого лева. Попередньо слідчі встановили, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання. Про це у неділю повідомили в поліції регіону, передає УНН.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів виявлено мертвого лева. За цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та одразу розпочали перевірку
Зазначається, що попередньо, слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.
Нараз поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку з метою встановлення всіх обставин.
Доповнення
Фото швидко поширилося у соцмережах.
У коментарі до посту дописувачі зазначають, що там був не тільки лев - а й інші мертві тварини.
УНН звернувся за коментарем до правоохоронців.