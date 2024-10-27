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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мертвого льва нашли на свалке Ровенской области: полиция отреагировала

Киев  •  УНН

09:47 • 4254 просмотра

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На территории Костопольского завода по утилизации отходов нашли тело мертвого льва. По предварительным данным следователей, животное умерло из-за онкологического заболевания, полиция проводит проверку.

В Ровенской области на территории Костопольского завода обнаружили тело мертвого льва. Предварительно следователи установили, что животное умерло в результате онкологического заболевания. Об этом в воскресенье сообщили в полиции региона, передает УНН.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, что на территории Костопольского завода по утилизации отходов обнаружен мертвый лев. По данному факту сведения сразу внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений и сразу начали проверку

- говорится в сообщении полиции в Facebook.

Отмечается, что предварительно, следственно-оперативная группа установила, что животное умерло в результате онкологического заболевания.

Сейчас полиция проверяет документы, опрашивает персонал завода и зоопарка с целью установления всех обстоятельств.

Дополнение

Фото быстро распространилось в соцсетях.

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В комментарии к посту корреспонденты отмечают, что там был не только лев - но и другие мертвые животные.

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УНН обратился за комментарием к правоохранителям.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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