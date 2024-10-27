Мертвого льва нашли на свалке Ровенской области: полиция отреагировала
Киев • УНН
На территории Костопольского завода по утилизации отходов нашли тело мертвого льва. По предварительным данным следователей, животное умерло из-за онкологического заболевания, полиция проводит проверку.
В Ровенской области на территории Костопольского завода обнаружили тело мертвого льва. Предварительно следователи установили, что животное умерло в результате онкологического заболевания. Об этом в воскресенье сообщили в полиции региона, передает УНН.
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, что на территории Костопольского завода по утилизации отходов обнаружен мертвый лев. По данному факту сведения сразу внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений и сразу начали проверку
Отмечается, что предварительно, следственно-оперативная группа установила, что животное умерло в результате онкологического заболевания.
Сейчас полиция проверяет документы, опрашивает персонал завода и зоопарка с целью установления всех обстоятельств.
Дополнение
Фото быстро распространилось в соцсетях.
В комментарии к посту корреспонденты отмечают, что там был не только лев - но и другие мертвые животные.
УНН обратился за комментарием к правоохранителям.