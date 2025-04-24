Пасажир, який потрапив під потяг у київському метро, загинув

Пасажир, який потрапив під потяг на станції метро "Хрещатик" у Києві, загинув. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення КМДА.

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Зазначається, що всі обставити інциденту встановлюють правоохоронні органи.

Станція метро "Хрещатик" та пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" відновили свою роботу - йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що нині столичний метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо

У четвер, 24 квітня, на станції столичного метро "Хрещатик" пасажир потрапив під поїзд. Низка станцій була зачинена на вхід для пасажирів. Крім того, тимчасово були зачинені пересадочні вузли: "Хрещатик" – "Майдан Незалежності", "Театральна" – "Золоті ворота".

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