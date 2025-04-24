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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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Пасажир, який потрапив під потяг у київському метро, загинув

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

У Києві на станції метро "Хрещатик" пасажир потрапив під потяг, внаслідок чого загинув. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, пвідземка відновила повноцінну роботу.

Пасажир, який потрапив під потяг у київському метро, загинув

Пасажир, який потрапив під потяг на станції метро "Хрещатик" у Києві, загинув. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення КМДА.

Деталі

Зазначається, що всі обставити інциденту встановлюють правоохоронні органи.

Станція метро "Хрещатик" та пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" відновили свою роботу

- йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що нині столичний метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо

У четвер, 24 квітня, на станції столичного метро "Хрещатик" пасажир потрапив під поїзд. Низка станцій була зачинена на вхід для пасажирів. Крім того, тимчасово були зачинені пересадочні вузли: "Хрещатик" – "Майдан Незалежності", "Театральна" – "Золоті ворота".

Понад 16 тисяч людей переховувались у метро Києва під час атаки рф, станція "Лук’янівська" вкотре зазнала пошкоджень24.04.25, 10:27 • 6098 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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