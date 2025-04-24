Пассажир, попавший под поезд в киевском метро, погиб
Киев • УНН
В Киеве на станции метро "Крещатик" пассажир попал под поезд, в результате чего погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, подземка возобновила полноценную работу.
Пассажир, попавший под поезд на станции метро "Крещатик" в Киеве, погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение КГГА.
Детали
Отмечается, что все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.
Станция метро "Крещатик" и пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Независимости" возобновили свою работу
В КГГА уточнили, что сейчас столичный метрополитен работает в обычном режиме.
Напомним
В четверг, 24 апреля, на станции столичного метро "Крещатик" пассажир попал под поезд. Ряд станций был закрыт на вход для пассажиров. Кроме того, временно были закрыты пересадочные узлы: "Крещатик" – "Майдан Независимости", "Театральная" – "Золотые ворота".
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