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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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Пассажир, попавший под поезд в киевском метро, погиб

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

В Киеве на станции метро "Крещатик" пассажир попал под поезд, в результате чего погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, подземка возобновила полноценную работу.

Пассажир, попавший под поезд в киевском метро, погиб

Пассажир, попавший под поезд на станции метро "Крещатик" в Киеве, погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение КГГА.

Детали

Отмечается, что все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Станция метро "Крещатик" и пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Независимости" возобновили свою работу

- говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что сейчас столичный метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним

В четверг, 24 апреля, на станции столичного метро "Крещатик" пассажир попал под поезд. Ряд станций был закрыт на вход для пассажиров. Кроме того, временно были закрыты пересадочные узлы: "Крещатик" – "Майдан Независимости", "Театральная" – "Золотые ворота".

Более 16 тысяч человек прятались в метро Киева во время атаки рф, станция "Лукьяновская" в очередной раз пострадала24.04.25, 10:27 • 6088 просмотров

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