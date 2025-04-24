Пассажир, попавший под поезд в киевском метро, погиб

Пассажир, попавший под поезд на станции метро "Крещатик" в Киеве, погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение КГГА.

Детали

Отмечается, что все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Станция метро "Крещатик" и пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Независимости" возобновили свою работу - говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что сейчас столичный метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним

В четверг, 24 апреля, на станции столичного метро "Крещатик" пассажир попал под поезд. Ряд станций был закрыт на вход для пассажиров. Кроме того, временно были закрыты пересадочные узлы: "Крещатик" – "Майдан Независимости", "Театральная" – "Золотые ворота".

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