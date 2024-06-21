Партизани розвідали, де проходить лікування спецназ гру в окупованому Криму
Київ • УНН
Партизанський рух "АТЕШ" виявив, що поранені російські військовослужбовці, в тому числі військовослужбовці 127-ї окремої розвідувальної бригади, проходять лікування у військово-морському клінічному госпіталі в Севастополі.
Партизанський рух "АТЕШ" виявив місце, де проходить лікування спецназ гру в окупованому Криму, передає УНН.
"Наш агент провів розвідку військово-морського клінічного госпіталю в Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців росії. За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовано представників 127 окремої розвідувальної бригади", - повідомляє "АТЕШ".
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