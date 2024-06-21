Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" выявило, что раненые российские военнослужащие, в том числе военнослужащие 127-й отдельной разведывательной бригады, проходят лечение в военно-морском клиническом госпитале в Севастополе.
Партизанское движение "АТЕШ" выявило место, где проходит лечение спецназ гру в оккупированном Крыму, передает УНН.
"Наш агент провел разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и обнаружил активность поступления раненых военнослужащих россии. За два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксировано представителей 127 отдельной разведывательной бригады", - сообщает "АТЕШ".
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Партизаны отмечают, что оккупантам расслабляться не стоит, даже в таком, вроде бы, спокойном месте.
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"Наоборот, надо готовиться встречать гостей", - говорится в сообщении.