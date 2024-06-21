Украина будет работать по вступлению в ЕС на основе новой модели - Офис президента 53 минуты назад • 12397 просмотра

Борды с рекламой Порошенко – спекуляция на ВСУ – военный час назад • 20947 просмотра

Украина призывает FATF внести россию в черный список из-за соглашения с Северной Кореей час назад • 14612 просмотра

Глава МИД Польши потроллил Путина: рассказал, почему диктатору не стоит "переживать" из-за поражения час назад • 18541 просмотра