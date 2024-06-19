АТЕШ обнаружил Центр подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге

Агенты "АТЕШ" обнаружили место, где готовят на войну контрактников из африканских стран, а также 101 склад бронетанкового имущества в/ч 68076. об этом сообщили в телеграм-канале партизанского движения, передает УНН.

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Отмечается, что за 2,5 года войны, армия России уничтожила сотни тысяч своих граждан и теперь "пытается затыкать дыры наемниками из других стран".

Мы подробно изучили распорядок дня в этом заведении, проследили за большинством фаст-фудов, где проводят свой досуг военные. Все те, кто одумался и хочет жить, пишите нашему координатору и стань в наши ряды, пока не поздно. говорится в сообщении

Оккупанты в Крыму готовятся к высадке десанта ВСУ - "АТЕШ"