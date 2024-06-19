Агенти "АТЕШ" виявили місце, де готують на війну контрактників з африканських країн, а також 101 склад бронетанкового майна в/год 68076. Про це повідомили в телеграм-каналі партизанського руху, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за 2,5 роки війни, армія Росії знищила сотні тисяч своїх громадян і тепер "намагається затикати дірки найманцями з інших країн".

Ми детально вивчили розпорядок дня у цьому закладі, простежили за більшістю фаст-фудів, де проводять своє дозвілля військові. Всі ті, хто одумався і хоче жити, пишіть нашому координатору і стань у наші ряди, поки не пізно.