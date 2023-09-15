Партизанський рух "Атеш" виявив дислокацію ЗРПК "Панцир-С1" у окупованій Феодосії

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Зазначається, що агент "Атеш" провів розвідку в місті щодо наявності російських систем ППО. Так, він виявив дислокації ЗРПК "Панцир-С1", який розміщено на околицях міста, біля житлового масиву "Степовий".

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"рашисти мають нахабство ховатися за спинами мирних жителів, розміщуючи свою техніку безпосередньо у Феодосії. Все як заповідав путін. Але це їм не допоможе, ми діємо ювелірно, знищуючи окупантів та зберігаючи життя наших людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії. Вартість комплексу "земля — повітря" сягає 1,2 мільярда доларів.