Партизанское движение "Атеш" обнаружило дислокацию ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированной Феодосии

Детали

Отмечается, что агент "Атеш" провел разведку в городе о наличии российских систем ПВО. Так, он обнаружил дислокации ЗРПК "Панцирь-С1", который размещен на окраинах города, возле жилого массива "Степной".

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"рашисты имеют наглость прятаться за спинами мирных жителей, размещая свою технику непосредственно в Феодосии. Все как завещал путин. Но это им не поможет, мы действуем ювелирно, уничтожая оккупантов и сохраняя жизни наших людей", - говорится в сообщении.

Напомним

В Вооруженных силах подтвердили уничтожение российского комплекса ПВО "Триумф" вблизи Евпатории. Стоимость комплекса "земля — воздух" достигает 1,2 миллиарда долларов.