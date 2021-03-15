Парламентська ТСК щодо "Укрзалізниці" викличе на доповідь правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У межах роботи парламентської Тимчасової слідчої комісії з оцінки критичного стану державної "Укрзалізниці" буде розглянуто не лише питання компетентності менеджменту, а й ефективність нагляду правоохоронними органами, включаючи НАБУ. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат від групи "Довіра", член ТСК Олександр Сухов.
Він зазначив, що буде окреме засідання, де будуть заслухані представники правоохоронних органів.
"На сьогоднішній день ще не всі відповіді прийшли у кримінальних провадженнях. Після отримання повної інформації буде окреме засідання, де заслухаємо всі правоохоронні органи, у кого перебувають справи. У тому числі й НАБУ", - повідомив Сухов.
Доповнення
30 жовтня 2020 року "УЗ" і НАБУ підписали меморандум про спільну боротьбу з корупцією. Відповідальним за напрямком був призначений детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, раніше відомий за "справою Роттердам+".
Згідно з інформацією з Єдиного судового реєстру і інших відкритих даних випливає, що за час правління Володимира Жмака проти його менеджменту і його самого НАБУ не відкрило жодного кримінального провадження. Водночас у ЗМІ опубліковані матеріали, які вказують на те, що до плачевного стану "Укрзалізниці" в 2020 році, а саме недовиконання фінплану на 25 млрд (чверть від усього запланованого доходу) могли призвести рішення члена правління "УЗ" Іраклі Езугбая, який подав 11 березня у відставку. Повідомляється, що через його рішення знизити вартість вантажоперевезень, УЗ недоодержувала щомісяця близько 12 млн грн, а це приблизно 100-річна зарплата оглядача вагонів.
До призначення Жмака в "УЗ" Гюльмагомедов вважав правопорушенням надання пільг на вантажоперевезення, проте стосовно Езугбая не вжив жодних дій для відновлення прибутковості "УЗ", в усякому разі публічно про це інформації немає. Деякі ЗМІ вважають, що Денис Гюльмагомедов і Іраклі Езугбая пов'язані між собою через Міхеіла Саакашвілі, проте ця інформація не підтверджена. Відомо лише те, що Гюльмагомедов отримував у 2019 році гонорари від фонду "Відродження" Джорджа Сороса, який нібито вважався також спонсором партії Міхеіла Саакашвілі. Відповідна інформація відображена в декларації детектива.
Деякі непідтверджені дані вказують на те, що в другій половині 2020 року (під час дії меморандуму з НАБУ) в "УЗ" могла реалізовуватися схема передачі зернових контейнерів з філії ЦТС "Ліски" на компанію "Дженерал Контейнер Сервісес", якою до призначення в "УЗ" керував Іраклі Езугбая. У такий спосіб так зване "грузинське крило" залізної дороги, куди входить Володимир Жмак, Іраклі Езугбая і Міхеіл Саакашвілі, могли формувати контейнерний парк для перевезення вантажів у порт Чорноморськ, який з недавніх пір у концесії у грузинської компанії Risoil, яка своєю чергою - один із засновників "Дженерал Контейнер Сервісес".