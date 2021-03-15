Парламентська ТСК щодо "Укрзалізниці" викличе на доповідь правоохоронців

Він зазначив, що буде окреме засідання, де будуть заслухані представники правоохоронних органів.

"На сьогоднішній день ще не всі відповіді прийшли у кримінальних провадженнях. Після отримання повної інформації буде окреме засідання, де заслухаємо всі правоохоронні органи, у кого перебувають справи. У тому числі й НАБУ", - повідомив Сухов.

Доповнення

30 жовтня 2020 року "УЗ" і НАБУ підписали меморандум про спільну боротьбу з корупцією. Відповідальним за напрямком був призначений детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, раніше відомий за "справою Роттердам+".

Згідно з інформацією з Єдиного судового реєстру і інших відкритих даних випливає, що за час правління Володимира Жмака проти його менеджменту і його самого НАБУ не відкрило жодного кримінального провадження. Водночас у ЗМІ опубліковані матеріали, які вказують на те, що до плачевного стану "Укрзалізниці" в 2020 році, а саме недовиконання фінплану на 25 млрд (чверть від усього запланованого доходу) могли призвести рішення члена правління "УЗ" Іраклі Езугбая, який подав 11 березня у відставку. Повідомляється, що через його рішення знизити вартість вантажоперевезень, УЗ недоодержувала щомісяця близько 12 млн грн, а це приблизно 100-річна зарплата оглядача вагонів.

До призначення Жмака в "УЗ" Гюльмагомедов вважав правопорушенням надання пільг на вантажоперевезення, проте стосовно Езугбая не вжив жодних дій для відновлення прибутковості "УЗ", в усякому разі публічно про це інформації немає. Деякі ЗМІ вважають, що Денис Гюльмагомедов і Іраклі Езугбая пов'язані між собою через Міхеіла Саакашвілі, проте ця інформація не підтверджена. Відомо лише те, що Гюльмагомедов отримував у 2019 році гонорари від фонду "Відродження" Джорджа Сороса, який нібито вважався також спонсором партії Міхеіла Саакашвілі. Відповідна інформація відображена в декларації детектива.

Деякі непідтверджені дані вказують на те, що в другій половині 2020 року (під час дії меморандуму з НАБУ) в "УЗ" могла реалізовуватися схема передачі зернових контейнерів з філії ЦТС "Ліски" на компанію "Дженерал Контейнер Сервісес", якою до призначення в "УЗ" керував Іраклі Езугбая. У такий спосіб так зване "грузинське крило" залізної дороги, куди входить Володимир Жмак, Іраклі Езугбая і Міхеіл Саакашвілі, могли формувати контейнерний парк для перевезення вантажів у порт Чорноморськ, який з недавніх пір у концесії у грузинської компанії Risoil, яка своєю чергою - один із засновників "Дженерал Контейнер Сервісес".