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Парламент Японії об'єднаний у питанні підтримки України і підтримує українців, які ведуть боротьбу проти російської агресії - Шмигаль

Парламент Японії об'єднаний у питанні підтримки України і підтримує українців, які ведуть боротьбу проти російської агресії - Шмигаль

Київ • УНН

 • 21917 перегляди

Парламент Японії єдиний у підтримці України, про що заявив український прем'єр-міністр після зустрічі з японсько-українською міжпарламентською групою.

Парламент Японії об'єднаний у питанні підтримки України. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міжпарламентською групою дружби "Японія-Україна", передає УНН.

Деталі

Він відзначив, що на зустрічі, яка відбулася 19 лютого у Токіо, були присутні представники практично всіх груп японського парламенту. Прем'єр відзначив, що зустріч пройшла у 10 річницю початку російської окупації Криму та Севастополя.

Сьогодні відбуваються важкі бої на Сході України. Україна бореться. Вдячний за фінансову допомогу, за гуманітарні ініціативи, а також за передачу нелетального оборонного спорядження, яке допомагає рятувати життя на фронті

- сказав він.

Прем'єр-міністр повідомив, що важливе питання, якому приділяють увагу обидві держави, — це посилення співпраці у відновленні.

Прем'єр-міністр подякував представникам законодавчого органу Японії та всьому японському народу за високий рівень підтримки та допомоги.

Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення та відбудови України - Шмигаль20.02.24, 09:34 • 31213 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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