Парламент Японії об'єднаний у питанні підтримки України і підтримує українців, які ведуть боротьбу проти російської агресії - Шмигаль
Київ • УНН
Парламент Японії єдиний у підтримці України, про що заявив український прем'єр-міністр після зустрічі з японсько-українською міжпарламентською групою.
Парламент Японії об'єднаний у питанні підтримки України. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міжпарламентською групою дружби "Японія-Україна", передає УНН.
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Він відзначив, що на зустрічі, яка відбулася 19 лютого у Токіо, були присутні представники практично всіх груп японського парламенту. Прем'єр відзначив, що зустріч пройшла у 10 річницю початку російської окупації Криму та Севастополя.
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