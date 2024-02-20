Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль

Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с межпарламентской группой дружбы "Япония-Украина", передает УНН.

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Он отметил, что на встрече, которая состоялась 19 февраля в Токио, присутствовали представители практически всех групп японского парламента. Премьер отметил, что встреча прошла в 10 годовщину начала российской оккупации Крыма и Севастополя.

Сегодня происходят тяжелые бои на Востоке Украины. Украина борется. Благодарен за финансовую помощь, за гуманитарные инициативы, а также за передачу нелетального оборонительного снаряжения, которое помогает спасать жизни на фронте - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что важный вопрос, которому уделяют внимание оба государства, - это усиление сотрудничества в восстановлении.

Премьер-министр поблагодарил представителей законодательного органа Японии и весь японский народ за высокий уровень поддержки и помощи.

Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль