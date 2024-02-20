Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль
Киев • УНН
Парламент Японии един в поддержке Украины, о чем заявил украинский премьер-министр после встречи с японско-украинской межпарламентской группой.
Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с межпарламентской группой дружбы "Япония-Украина", передает УНН.
Детали
Он отметил, что на встрече, которая состоялась 19 февраля в Токио, присутствовали представители практически всех групп японского парламента. Премьер отметил, что встреча прошла в 10 годовщину начала российской оккупации Крыма и Севастополя.
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Премьер-министр сообщил, что важный вопрос, которому уделяют внимание оба государства, - это усиление сотрудничества в восстановлении.
Премьер-министр поблагодарил представителей законодательного органа Японии и весь японский народ за высокий уровень поддержки и помощи.
Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль20 февраля 2024, 07:34 • 27117 просмотров
Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль
Парламент Японии един в поддержке Украины, о чем заявил украинский премьер-министр после встречи с японско-украинской межпарламентской группой.
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