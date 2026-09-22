Парламент Молдови схвалив запровадження 60-денного надзвичайного стану в енергетиці

У вівторок парламент Молдови схвалив запровадження 60-денного надзвичайного стану у сферах енерго- та водопостачання, що дозволить проєвропейському уряду діяти оперативно для запобігання дефіциту ресурсів, передає УНН із посиланням на Reuters.

За це рішення проголосували 54 депутати, проти — 20; воно набуває чинності 26 вересня. Двадцять два депутати не взяли участі в голосуванні.

Прем'єр-міністр Васіле Тофан заявив у парламенті, що надзвичайні заходи необхідні для того, аби уряд міг діяти на випередження, не чекаючи виникнення кризових ситуацій із постачанням у країні, розташованій між Україною та Румунією.

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