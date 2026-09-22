У Молдові виник дефіцит електроенергії, жителів закликали до економії

У Молдові увечері 22 вересня очікується дефіцит електроенергії. Про це повідомило державне підприємство Energocom, закликавши громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікових навантажень, та відкласти використання енергоємних приладів, передає УНН із посиланням на Newsmaker.

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За даними компанії, у період з 17:00 до 21:00 у країні очікується дефіцит електроенергії у розмірі 229 МВт·год. В Energocom пояснили, що це пов'язано з тим, що доступних потужностей, що надходять через Україну та Румунію, недостатньо для повного покриття комерційного попиту в ці години.

"Закликаємо громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікових навантажень з 18:00 до 23:00, наскільки можна відкласти використання енергоємних приладів і уникати зайвого споживання", — закликали в Energocom.

Нагадаємо, в енергетичному секторі Молдови діє режим підвищеної готовності, термін якого спливає 25 вересня. Сьогодні уряд запропонував запровадити в країні надзвичайний стан в енергетичній та гідрологічній сферах терміном на 60 днів, починаючи з 26 вересня. Пропозицію має схвалити парламент.