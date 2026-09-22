В Молдове возник дефицит электроэнергии, жителей призвали к экономии

В Молдове вечером 22 сентября ожидается дефицит электроэнергии. Об этом сообщило государственное предприятие Energocom, призвав граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок, и отложить использование энергоёмких приборов, передаёт УНН со ссылкой на Newsmaker.

Детали

По данным компании, в период с 17:00 до 21:00 в стране ожидается дефицит электроэнергии в размере 229 МВт·ч. В Energocom объяснили, что это связано с тем, что доступных мощностей, поступающих через Украину и Румынию, недостаточно для полного покрытия коммерческого спроса в эти часы.

"Призываем граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок с 18:00 до 23:00, по возможности отложить использование энергоёмких приборов и избегать излишнего потребления", — призвали в Energocom.

Напомним, в энергетическом секторе Молдовы действует режим повышенной готовности, срок которого истекает 25 сентября. Сегодня правительство предложило ввести в стране чрезвычайное положение в энергетической и гидрологической сферах сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября. Предложение должен одобрить парламент.