Парламент Молдовы одобрил введение 60-дневного чрезвычайного положения в энергетике

Во вторник парламент Молдовы одобрил введение 60-дневного чрезвычайного положения в сферах энергоснабжения и водоснабжения, что позволит проевропейскому правительству оперативно действовать для предотвращения дефицита ресурсов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

За это решение проголосовали 54 депутата, против — 20; оно вступает в силу 26 сентября. Двадцать два депутата не приняли участия в голосовании.

Премьер-министр Василе Тофан заявил в парламенте, что чрезвычайные меры необходимы для того, чтобы правительство могло действовать на опережение, не дожидаясь возникновения кризисных ситуаций с поставками в стране, расположенной между Украиной и Румынией.

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