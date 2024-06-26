Парламент хоче внести деякі зміни для ВПО в програмі єОселя: що пропонують змінити
Київ • УНН
Верховна Рада планує внести зміни до програми "Дім" для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): зменшити віковий ценз для отримання житла, знизити перший внесок з 20% до 15%, переглянути відсоткову ставку до 3% та запровадити пільгові умови кредитування для сімей з дітьми.
Верховна Рада планує внести зміни для внутрішньо переміщених осіб в програмі "єОселя", адже їх частка у програмі складає 1%. Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише УНН.
Шуляк каже, з моменту запуску програми єОселя видано близько 20 тисяч іпотечних кредитів, з яких лише 200 учасників – ВПО. Хоча в Україні зараз офіційно налічується 4,9 млн зареєстрованих ВПО, з яких 26% потребують соціального захисту. За її словами, такий низький показник в програмі єОселя свідчить, про те, що умови які нині пропонує держава, є "малоефективними та накладають суттєві обмеження на громадян". Тому, однією із змін розглядають зменшення віку житла, яке можна купити за допомогою програми єОселя.
За даними порталу ЛУН, який систематично моніторить ринок первинної нерухомості, об’єктів, які підпадають під умови програми, у Кропивницькому, наприклад, лише два, у Вінниці набереться з десяток, а в Рівному 18. Якщо ми підемо за межі регіональних центрів, то там ситуація ще більш показова: знайти будинки, які відповідають умовам програми, скажімо в Жмеринці чи Лубнах - місія фактично неможлива. Це потрібно виправити - ми пропонуємо, щоб ВПО могли купити житло незалежно від того, коли воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає Державним будівельним нормам та придатне для проживання
Вона додає, що інша важлива зміна, - зменшення для ВПО першого внеску за житло, придбане за програмою єОселя, адже перший внесок зараз становить 20% вартості житла, що суттєво б’є по ефективності програми.
Потрібно переглянути розмір ставки до 3%, а поріг першого внеску до 15%, адже люди, які втратили все і починають будувати життя з чистого аркуша, потребують підтримки держави
Також пропонують внести - створити пільгові умови кредитування за програмою єОселя для сімей з дітьми, оскільки запит на пільгове кредитування з боку саме великих родин - також надзвичайно високий, але фінансові можливості у багатьох з них обмежені.
Держава не має права залишатися осторонь, якщо хоче зберегти гідні умови для життя громадян і попередити нові хвилі вимушеної еміграції. Тому ми будемо ініціювати всі ці зміни, і сподіваємось на позитивне рішення Уряду у цьому напрямку. На сьогодні, підтримка внутрішньо-переміщених осіб, які змушені через війну шукати нові домівки - одне з найпріоритетніших завдань держави
Нагадаємо
З початку року 4 000 українських родин скористалися програмою єОселя для придбання житла, отримавши кредити на загальну суму 6,7 мільярда гривень. В цілому, від початку дії програми, кредити отримали 10 277 родин на суму понад 16 мільярдів гривень