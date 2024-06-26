Парламент хоче внести деякі зміни для ВПО в програмі єОселя: що пропонують змінити

Верховна Рада планує внести зміни для внутрішньо переміщених осіб в програмі "єОселя", адже їх частка у програмі складає 1%. Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише УНН.

Шуляк каже, з моменту запуску програми єОселя видано близько 20 тисяч іпотечних кредитів, з яких лише 200 учасників – ВПО. Хоча в Україні зараз офіційно налічується 4,9 млн зареєстрованих ВПО, з яких 26% потребують соціального захисту. За її словами, такий низький показник в програмі єОселя свідчить, про те, що умови які нині пропонує держава, є "малоефективними та накладають суттєві обмеження на громадян". Тому, однією із змін розглядають зменшення віку житла, яке можна купити за допомогою програми єОселя.

За даними порталу ЛУН, який систематично моніторить ринок первинної нерухомості, об’єктів, які підпадають під умови програми, у Кропивницькому, наприклад, лише два, у Вінниці набереться з десяток, а в Рівному 18. Якщо ми підемо за межі регіональних центрів, то там ситуація ще більш показова: знайти будинки, які відповідають умовам програми, скажімо в Жмеринці чи Лубнах - місія фактично неможлива. Це потрібно виправити - ми пропонуємо, щоб ВПО могли купити житло незалежно від того, коли воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає Державним будівельним нормам та придатне для проживання