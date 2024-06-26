Верховная Рада планирует внести изменения для внутренне перемещенных лиц в программе "еОселя", ведь их доля в программе составляет 1%. Об этом сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

Шуляк говорит, с момента запуска программы еОселя выдано около 20 тысяч ипотечных кредитов, из которых только 200 участников - ВПЛ. Хотя в Украине сейчас официально насчитывается 4,9 млн зарегистрированных ВПЛ, из которых 26% нуждаются в социальной защите. По ее словам, такой низкий показатель в программе еОселя свидетельствует о том, что условия, которые сейчас предлагает государство, являются "малоэффективными и накладывают существенные ограничения на граждан". Поэтому, одним из изменений рассматривают уменьшение возраста жилья, которое можно купить с помощью программы еОселя.

По данным портала ЛУН, который систематически мониторит рынок первичной недвижимости, объектов, подпадающих под условия программы, в Кропивницком, например, всего два, в Виннице наберется с десяток, а в Ровно 18. Если мы пойдем за пределы региональных центров, то там ситуация еще более показательна: найти дома, которые соответствуют условиям программы, скажем в Жмеринке или Лубнах - миссия фактически невозможна. Это нужно исправить - мы предлагаем, чтобы ВПЛ могли купить жилье независимо от того, когда оно было принято в эксплуатацию при условии предоставления экспертного отчета, что указанное жилье соответствует Государственным строительным нормам и пригодно для проживания - говорит Шуляк.

Она добавляет, что другое важное изменение - уменьшение для ВПЛ первого взноса за жилье, приобретенное по программе еОселя, ведь первый взнос сейчас составляет 20% стоимости жилья, что существенно бьет по эффективности программы.

Нужно пересмотреть размер ставки до 3%, а порог первого взноса до 15%, ведь люди, которые потеряли все и начинают строить жизнь с чистого листа, нуждаются в поддержке государства - говорит парламентарий.

Также предлагают внести - создать льготные условия кредитования по программе еОселя для семей с детьми, поскольку запрос на льготное кредитование со стороны именно больших семей - также чрезвычайно высок, но финансовые возможности у многих из них ограничены.

Государство не имеет права оставаться в стороне, если хочет сохранить достойные условия для жизни граждан и предупредить новые волны вынужденной эмиграции. Поэтому мы будем инициировать все эти изменения, и надеемся на положительное решение Правительства в этом направлении. На сегодня, поддержка внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены из-за войны искать новые дома - одна из самых приоритетных задач государства - подытожила руководительница партии "Слуга Народа".

Напомним,

С начала года 4 000 украинских семей воспользовались программой еОселя для приобретения жилья, получив кредиты на общую сумму 6,7 миллиарда гривен. В целом, с начала действия программы, кредиты получили 10 277 семей на сумму более 16 миллиардов гривен