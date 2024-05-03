Paramount протягом 10 років є джерелом чуток про можливий викуп, сьогодні переговори завершуються

Paramount Global (PARA), до складу якого входить низка розважальних каналів, протягом багатьох років перебуває в центрі переговорів про злиття медіа-компаній. Доля компанії може визначитись в п'ятницю, оскільки спливає ключове вікно переговорів. Про це передає УНН із посиланням на Quartz News.

Деталі

У п’ятницю 3 квітня може з’явитися рішення щодо продажк контрольного пакету акцій Paramount Global, конгломерату ЗМІ, до якого входить студія Paramount Pictures, розважальні та сімейні канали Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy та інші канали.

Холдингова компанія National Amusements веде ексклюзивні переговори з Skydance Media про продаж свого контрольного пакету акцій медіа-гіганта.

Ми не очікуємо, що Paramount у нинішньому вигляді працюватиме незалежно ще довго - написав аналітик Morningstar Метью Долгін у записці для клієнтів від 30 квітня.

На тлі сумнівів щодо свого майбутнього Paramount нещодавно оголосив про відхід свого генерального директора Боба Бейкіша, який, як повідомляється, мав розбіжності з Redstone щодо угоди зі Skydance.

Довідково

Paramount протягом тривалого часу розглядався як потенційна ціль для придбання через його невеликий розмір порівняно з конкурентами. Поточна ринкова капіталізація компанії становить лише близько 10 мільярдів доларів, у порівнянні з 200 мільярдами доларів Disney (DIS) і приблизно 240 мільярдів доларів Netflix (NFLX).

Чутки про продаж поширювали компанію протягом багатьох років після широкого розголосу проблем корпоративного управління, що виникли близько десяти років тому.

Шквал звітів про злиття та поглинання навколо Paramount розпочався з генерального директора Warner Bros. Discovery Девіда Заслава, який зустрівся з Бакішем наприкінці 2023 року для обговорення потенційного злиття. На початку року медіа-магнат Байрон Аллен запропонував 30 мільярдів доларів на викуп усіх акцій Paramount, включаючи борг.

Нещодавно Paramount і Skydance домовилися про місяць ексклюзивних переговорів і уклали угоду, за якою Skydance оцінили приблизно в 5 мільярдів доларів. Але акціонери залишилися глибоко незадоволеними та висловили це за допомогою поштової скриньки. У своїх листах вони стверджували, що гігант розваг маніпулює "організованими схемами", злиття приречене на провал, і незабаром може виникнути "лавина судових позовів". котиться вниз по шляху компанії.

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