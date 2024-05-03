Paramount в течение 10 лет является источником слухов о возможном выкупе, сегодня переговоры завершаются

Paramount Global (PARA), в состав которого входит ряд развлекательных каналов, в течение многих лет находится в центре переговоров о слиянии медиа-компаний. Судьба компании может определиться в пятницу, поскольку истекает ключевое окно переговоров. Об этом передает УНН со ссылкой на Quartz News.

Детали

В пятницу 3 апреля может появиться решение о продаже контрольного пакета акций Paramount Global, конгломерата СМИ, в который входит студия Paramount Pictures, развлекательные и семейные каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy и другие каналы.

Холдинговая компания National Amusements ведет эксклюзивные переговоры с Skydance Media о продаже своего контрольного пакета акций медиа-гиганта.

Мы не ожидаем, что Paramount в нынешнем виде будет работать независимо еще долго - написал аналитик Morningstar Мэтью Долгин в записке для клиентов от 30 апреля.

На фоне сомнений относительно своего будущего Paramount недавно объявил об уходе своего генерального директора Боба Бейкиша, который, как сообщается, имел разногласия с Redstone относительно сделки со Skydance.

Справочно

Paramount в течение длительного времени рассматривался как потенциальная цель для приобретения из-за его небольшого размера по сравнению с конкурентами. Текущая рыночная капитализация компании составляет всего около 10 миллиардов долларов, по сравнению с 200 миллиардами долларов Disney (DIS) и примерно 240 миллиардов долларов Netflix (NFLX).

Слухи о продаже распространяли компанию в течение многих лет после широкой огласки проблем корпоративного управления, возникших около десяти лет назад.

Шквал отчетов о слияниях и поглощениях вокруг Paramount начался с генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, который встретился с Бакишем в конце 2023 года для обсуждения потенциального слияния. В начале года медиа-магнат Байрон Аллен предложил 30 миллиардов долларов на выкуп всех акций Paramount, включая долг.

Недавно Paramount и Skydance договорились о месяце эксклюзивных переговоров и заключили сделку, по которой Skydance оценили примерно в 5 миллиардов долларов. Но акционеры остались глубоко недовольными и выразили это с помощью почтового ящика. В своих письмах они утверждали, что гигант развлечений манипулирует "организованными схемами", слияние обречено на провал, и вскоре может возникнуть "лавина судебных исков". катящаяся вниз по пути компании.

Напомним,

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